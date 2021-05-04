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البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-04T10:27:07+0000
البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، لتسجل 175 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته لتصل الى 175 مليونا و 214 الفاً و 174 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، حيث بلغت المبيعات  178 مليونا و947 ألفا و 783 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 135 مليونا و614 ألفا و174 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 39 مليونا و 600 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 31 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و22 شركة صرافة مشاركة.

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