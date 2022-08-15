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البنك المركزي العراقي ينفي منح مبالغ مالية للمواطنين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-15T12:48:11+0000
البنك المركزي العراقي ينفي منح مبالغ مالية للمواطنين

شفق نيوز/ نفى البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، قيامه بمنح مبالغ مالية للمواطنين، محذراً من قيام "ضعاف النفوس" بالاحتيال على المواطنين.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لاحظ البنك المركزي العراقي انتشار أخبار مزيفة خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها قيام البنك بمنح مبالغ مالية للمواطنين".

وأكد "زيف هذه الأخبار، وندعو المواطنين اعتماد الأخبار الرسمية للبنك المركزي العراقي التي تنشر على الموقع الرسمي وهو (www.cbi.iq) إضافة لصفحاته الموثّقة على فيسبوك وتويتر".

وحذّر البنك "ضعاف النفوس من استغلال المواطنين ومحاولة الاحتيال عليهم، ويؤكد استخدام حقه القانوني في الملاحقة القضائية لهم".

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