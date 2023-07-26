البنك المركزي العراقي ينفي سحب رؤوس اموال المصارف الخاصة

شفق نيوز/ نفى البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، سحب رؤوس اموال المصارف الخاصة وايداعها لديه.

وأكد البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرار بسحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وايداعها في حساباته غير صحيحة".

وجدد البنك المركزي العراقي دعوته إلى وسائل الإعلام المختلفة لـ"توخي الحذر والتواصل مع البنك المركزي للحصول على المعلومات الدقيقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر غير رسمية في بث الشائعات والتأثير على عمل السياسة النقدية والقطاع المصرفي".

واشار البنك المركزي الى انه "يعمل جاهدا على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي عبر تقديم الدعم له وتعزيز التنمية الاقتصادية".