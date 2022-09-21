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البنك المركزي العراقي ينشر جدولا بأسعار المسكوكات الذهبية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-21T11:08:43+0000
البنك المركزي العراقي ينشر جدولا بأسعار المسكوكات الذهبية

شفق نيوز/ نشر البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الجاري للراغبين بالشراء من المواطنين.

وبين الجدول الذي ورد لوكالة شفق نيوز، ان "سعر مسكوكة الذهب 15غم بلغ 1.308 مليون دينار، في حين بلغ سعر مسكوكة الذهب 22غم 1.918 مليون دينار".

واوضح الجدول ان "سعر سبيكة 5غم بلغ 407.500 الف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 10غم 805.000 الف دينار، فيما بلغ سعر السبيكة 15غم 1.210 مليون دينار".

وبين ان "سعر سبيكة 20غم بلغ 1.624 مليون دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 25غم 2.039 مليون دينار".

وادناه جدول باسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للاسبوع الجاري

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