البنك المركزي العراقي يكشف عن انخفاض في احتياطي العملة الأجنبية

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، عن انخفاض احتياطياته من العملة الأجنبية مع نهاية عام 2025.

وقال البنك في إحصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن احتياطياته من العملة الأجنبية حتى نهاية العام الماضي كانت 97.433 مليار دولار، أو ما يعادل 126.661 تريليون دينار، منخفضة عن العام 2024 حيث كانت قد بلغت 100.367 مليار دولار، أو ما يعادل 130.347 تريليون دينار.

وأشار إلى أن الاحتياطيات لعام 2024 انخفضت هي الأخرى مقارنة بعام 2023 حيث بلغت 111.736 مليار دولار، أو ما يعادل 145.257 تريليون دينار.

وبين أن قيمة الذهب من ضمن هذه الاحتياطيات بلغت 31.488 تريليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات الخارجية 93.266 تريليون، فيما بلغ الموجود النقدي لدى خزائن البنك المركزي تريليوناً و907 مليارات دينار.