البنك المركزي العراقي يكسر صمته ويكشف تفاصيل تخص سعر صرف الدولار

شفق نيوز/ اعتبر البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، أن نتائج ايجابية تحققت من سعر صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار، محذراً من "ركود اقتصادي" في حال تكرار تغييره خلال أوقات قصيرة دون دراسة.

وأطلق مصدر مخوّل في البنك المركزي العراقي تصريحاً مساء اليوم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة.

وقال المصدر، إنّ تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي.

وأكد المصدر، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر، فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه، مبيناً أنّ الارتفاع الحالي في أسعار النفط سيمكّن الحكومة العراقية من إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح، وبناء مصدات مالية كافية لمواجهة أية تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الدولية.

على الصعيد، أثنى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف على نتائج لقاءه بأعضاء مجلس النواب يوم أمس السبت.

وفي بيان منفصل، للبنك المركزي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد قدم محافظ البنك، شرحاً وافياً عن مهام البنك المركزي وآليات بيع وشراء العملة الأجنبية والرقابة على القطاع المصرفي.

كما عرض المحافظ، بحسب البيان، المبررات التي استدعت تعديل سعر صرف العملة الأجنبية والنتائج التي تم تحقيقها والتي ستتحقق في المديين المتوسط والبعيد، مبيناً أن البنك المركزي تدارس قضية سعر الصرف من مختلف أوجهها وعلى مؤسسات المالية العامة أداء مهامها بشكل ناجز لتتحقق كافة أهداف القرار.

وفي وقت سابق اليوم الاحد، طالب اصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد، البنك المركزي بتحديد موقفه من عملية تغيير سعر الدولار.

وشهدت اسعار صرف الدولار (امس واليوم)، انخفاضاً مستمراً وسط تصريحات سياسية تدعو لخفض أسعار الدولار مع تحسن وارتفاع أسعار النفط، واجتهد بذلك اصحاب مكاتب الصيرفة في عمليات بيع الدولار وعدم وضوح الأمر بشأن توجه الحكومة لخفض سعر الدولار من عدمه.

وأمس السبت، عقد مجلس النواب العراقي، اجتماعا برئاسة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس المجلس لمناقشة واقع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وحضر محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ونائبه وعدد من المسؤولين في البنك الاجتماع بينما قاطع وزير المالية علي علاوي ووزارته الاجتماع.

فيما توعد الزاملي في كلمة له خلال بدء الاجتماع وزير المالية باستجوابه تحت قبة البرلمان، وإصدار قرار يقضي بمنع سفره خارج العراق.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.