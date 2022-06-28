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البنك المركزي العراقي يقرر زيادة المبادرات التنموية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-28T12:11:40+0000
البنك المركزي العراقي يقرر زيادة المبادرات التنموية

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، استمراره بتوفير التمويل اللازم لمبادراته التنموية ورفع المبالغ المالية الخاصة بها لتصل إلى 18 تريليون دينار. 

وذكر البنك المركزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "هذه الزيادة في مبالغ التخصيصات المالية تأتي استجابةً  للنجاح الذي تحقق في المبادرات التنموية التي أطلقها البنك المركزي العراقي في تمويل مشاريع القطاع الخاص المختلفة وقروض الإسكان".

وأضاف البنك المركزي، أن "هذه الزيادة ستساهم بتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل البطالة عِبر توفير فرص العمل فضلاً عن المساهمة في دعم الجهود الحكومية المختلفة لمواجهة التغيرات المناخية".

يذكر أن المحفظة الاستثمارية التنموية للبنك المركزي العراقي تمثل دعماً حقيقياً ومحفزاً للنمو الاقتصادي بجانب الجهود الحكومية المختلفة.

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