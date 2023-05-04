البنك المركزي العراقي يفرض قرابة 35 مليار دينار غرامات على مصارف تلاعبت بسعر الصرف

شفق نيوز/ فرض البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، غرامات مالية على مصارف ومؤسسات إثر تلاعبها بسعر صرف الدولار مقابل الدينار.

ووفقا لجدول العقوبات الصادرة عن البنك، فإنه تم فرض غرامات بأكثر من 34 مليار دينار على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للفصل الأول من 2023 بالاضافة إلى توجيه التنبيه والانذار بعد تلاعبها بأسعار صرف الدولار.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن يوم الأثنين 19 من شهر كانون الثاني، عن حزمة من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد الارتفاع الذي طرأ عليها.