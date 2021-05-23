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البنك المركزي العراقي يعلن إطلاق مشروع بطاقة الأداء خلال أيام

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-23T07:16:43+0000
البنك المركزي العراقي يعلن إطلاق مشروع بطاقة الأداء خلال أيام

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، اكمال مشروع بطاقة الأداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة إلى مجموعة البنك الدولي لمعالجة المسائل الرقابية في القطاع المصرفي.

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تبنى تطبيق الحوكمة المؤسسية في المصارف بوصفه هدفاً ضمن الخطة الاستراتيجية للمدة (2016-2020) تعزيزاً لنظم الرقابة والإشراف اعتماداً على الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال فضلاً على مواكبة التطورات الحاصلة في الخدمات المصرفية.

ولفت إلى أن مشروع بطاقة الأداء (المقياس الكمي) يمثل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأشار إلى انه قد تم البدء بالعمل على هذا المشروع في نهاية عام ٢٠١٩، حيث تم إجراء الاختبارات التجريبية لبطاقة الأداء خلال المدة (٢٠٢٠-٢٠٢١) وبمشاركة المصارف التجارية والإسلامية العاملة في القطاع المصرفي العراقي كافة.

وأكد انه سيتم إطلاق المشروع من خلال اجتماع افتراضي في السادس والعشرين من آيار الحالي بحضور المؤسسات المحلية والدولية المعنية والجهات ذات العلاقة وممثلي القطاع المصرفي العراقي.

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