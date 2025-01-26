البنك المركزي العراقي يعلن دعمه لفرص الاستثمار الأمريكية

شفق نيوز/ استقبل محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، يوم الأحد، وفداً رسمياً من الولايات المتحدة برئاسة ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي-العراقي، في العاصمة بغداد.

وجاء في بان صدر عن إعلام البنك، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء بحث اللقاء تعزيز العلاقات المصرفية والاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، فضلاً عن الزيارة المرتقبة لوفد البنك المركزي العراقي إلى واشنطن في شهر نيسان المقبل، والتي ستشمل لقاءات مع غرفة التجارة الأمريكية والشركات الأمريكية.

وأشار العلاق إلى رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار بمجالات الطاقة والبنى التحتية والتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أهمية استثمار الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق. وأكد محافظ البنك المركزي دعم العراق لمسيرة النمو الاقتصادي، مع تقديم الدعم اللازم للشركات العالمية، بما في ذلك الشركات والمصارف الأمريكية، مشدداً على ضرورة التنوع في مجالات الاستثمار.

كما تطرق الجانبان إلى آليات التجارة الدولية، ومناقشة عملية انتقال العراق للعمل الكامل في التحويلات الخارجية من خلال البنوك المراسلة.