البنك المركزي العراقي يعلن أحدث إحصائية لاحتياطياته من العملة الأجنبية

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية خلال شهر أيار من عام 2025.

وذكر البنك في إحصائية رسمية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لغاية 22 أيار من العام الحالي بلغت 98.83 مليار دولار، ما يعادل 128.479 تريليون دينار عراقي، مرتفعة عن الأول من أيار، التي بلغت فيها الاحتياطيات 97.943 مليار دولار، أو ما يعادل 127.326 تريليون دينار".

وأضاف أن "هذه الاحتياطيات ارتفعت أيضاً عن شهر نيسان، الذي بلغت فيه 98.089 مليار دولار، بما يعادل 127.516 تريليون دينار".

وأشار البنك إلى أن "الاحتياطيات انخفضت عن العام الماضي 2024، والتي كانت قد بلغت 100.276 مليار دولار، أو ما يعادل 130.347 تريليون دينار، كما أنها منخفضة عن عام 2023، التي بلغت فيها الاحتياطيات 111.736 مليار دولار، أو ما يعادل 145.257 تريليون دينار".