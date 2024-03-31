البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم القروض والسلف خلال 2023

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، ارتفاع حجم القروض والسلف الممنوحة من قبل المصارف العاملة في العراق.

وأكد البنك المركزي العراقي في بيان اليوم، أن حجم القروض والسلف الممنوحة من قبل المصارف العاملة في العراق بلغت (60,8) تريليون دينار وبنسبة (17%) في عام 2023، بعد أن كانت (51,9) تريليون دينار وبنسبة وصلت إلى (‎12%) في عام 2022، فيما كانت القروض والسلف الممنوحة في عام 2021 بلغت (46,1) تريليون دينار وبنسبة وصلت إلى (7%).

ونوّه البنك المركزي العراقي إلى أهمية القروض والسلف والتي تعد من العوامل الهامة في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي.