البنك المركزي العراقي يعلق على امكانية تغيير سعر صرف الدولار

شفق نيوز- بغداد

نفى محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم الأحد، وجود توجه لتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

وقال العلاق خلال جلسة حوارية، في ملتقى العراق للاستثمار، حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أي حديث أو نقاش داخل البنك المركزي أو الحكومة، لتعديل السعر الرسمي لصرف الدولار، لا يوجد".

وأضاف أن "كل ما يشاع غير صحيح".

وشهد سعر صرف الدولار أمام الدينار، تقلبات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن غيرته الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، من 121 ألف دينار لكل مائة دولار، وأصبح 140 ألف دينار، غيرته مجددا الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، ليصبح 132 ألف دينار لكل مائة دولار.

وخلال التغييرات السابقة، بقي سعره في السوق المحلية مرتفع وبفارق كبير عن السعر الرسمي، وبلغ 170 ألف دينار لكل مائة دينار، قبل أن يستقر بفارق بسيط مؤخرا.