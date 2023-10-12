البنك المركزي العراقي يعلق خدمة "ويسترن يونيون" للتحويل المالي الدولي

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تعليق خدمة "ويسترن يونيون" للتحويل المالي الدولي وإلى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة في إشعار عممته، أنه تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي تم إيقاف خدمة ويسترن يونيون اعتباراً من تاريخ 12-10-2023 و بصورة مؤقتة، وذلك لتفعيل آليات و تقنيات حديثة للتحقق من المعاملات المالية والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتعليمات البنك المركزي العراقي".

وخاطب الإشعار زبائن الشركة بالقول: سيتم اعلامكم فور إعادة إطلاق الخدمة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في شهر تموز الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، قد أعلن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مضيّ البنك للاستغناء عن "التحويلات الخارجية" العام المقبل، فيما قرر حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلاً من الدولار الأمريكي، باستثناء تلك التي تسلّم للمسافرين.

يشار إلى أن البنك المركزي، اتبع مؤخراً آلية جديدة لمزاد بيع العملة الأجنبية، وفقاً لمتطلبات وشروط البنك الفيدرالي، لأجل تتبع الدولار وإيقاف محاولات تهريب العملة إلى الخارج.