البنك المركزي العراقي يعزز القروض السكنية بثلاثة تريليونات دينار

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الجمعة، عن قرار بتعزيز القروض السكنية للمواطنين بمبلغ ثلاثة تريليونات دينار، داعياً الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي.

وقال مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي اتخذ عدداً من القرارات التي من شأنها توفير مبالغ إضافية تصل إلى نحو ثلاثة تريليونات دينار ستنعكس بدورها على الاستجابة لطلبات الاقتراض السكني من قِبل المواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة في هذا الصدد".

ولفت إلى أنه "وجّه إدارة كلاً من المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني، تتولى من خلالها استلام طلبات المواطنين الراغبين بالاقتراض، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة ووفق السياقات والأنظمة المعمول بها في كل منهما على أن تراعى الأولويات في ذلك، وبما يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين، لاسيّما المعاملات المنجزة أو قيد الإنجاز".

ودعا مجلس إدارة البنك، الحكومة ومجلس النواب إلى "تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الإتحادية لتعزيز رأسِمال كلٍ مّنهما بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما بمنح القروض السكنية للمواطنين".