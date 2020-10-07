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البنك المركزي العراقي يعدل قروض الاسكان .. 15عاما بدلا من 10

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-07T06:11:41+0000
البنك المركزي العراقي يعدل قروض الاسكان .. 15عاما بدلا من 10

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي يوم الاربعاء تعديل السقف الزمني لقروض الاسكان ليمدده الى 15 عاما بدلا من 10 اعوام.

وذكر البنك المركزي في بين اليوم انه "استجابة للظروف الاقتصادية التي يمر بها بلدنا ومن اجل المساهمة في التخفيف من أعباء المقترضين في ظل الضائقة المالية الحالية قرر البنك المركزي العراقي تعديل السقف الزمني المحدد ضمن مبادرته الخاصة بتمويل قروض صندوق الإسكان والمصرف العقاري (مبادرة الخمسة تريليونات)، ليكون السقف الزمني الجديد (15) سنة بدلا من (10) سنوات وبأثر رجعي".

واضاف البيان ان البنك "ماض في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما يساهم في خلق نظام مصرفي قادر على الاستجابة لتحديات الأزمة المالية والعبور بالاقتصاد العراقي الى بر الامان".

وكان البنك المركزي قد اطلق قبل عدة اعوام مبادرة لدعم مصارف القطاعات الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض تبلغ قيمتها خمسة ترليونات دينار، لإنعاش الوضع الاقتصادي والسيولة المالية.

وتشير الاحصائيات الرسمية الى أن الحاجة لبناء الوحدات السكنية في العراق تتراوح بين (2 – 3 ) ملايين وحدة اي ما معدله 150 الف وحدة سكنية سنويا.

واخفقت الحكومات المتتالية من بعد عام 2003 في ايجاد حل لأزمة السكن في اغلب مناطق البلاد الامر الذي ادى الى اتساع ظاهرة العشوائيات، وارتفاع اسعار الايجارت والذي بات يثقل كاهل أغلب الاسر العراقية.

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