البنك المركزي العراقي يطلق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الاسكان

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت، عن إطلاق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الاسكان وإلغاء التعاملات النقدية.

وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تزامناً مع التوجه لدعم برنامج الحكومة الالكترونية يعلن البنك المركزي العراقي إطلاق مشروع الجباية الالكترونية الذي ممكن ان يساهم في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة آمنة وشفافة بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة الدفع ومنصات الدفع الالكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين من قبله، حيث يستهدف هذا المشروع بشكل عام الوزارات ودوائر الجباية التي تستحصل ايراداتها من خلال الفواتير والرسوم وعلى رأسها "صندوق الإسكان العراقي".

وأضاف "سيمكن هذا المشروع صندوق الإسكان من أتمتة العمليات الاقراضية كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والغاء التعاملات النقدية الذي بدوره سيُساعد من التخفيف عن كاهل المواطنين المقترضين من خلال التسريع في انجاز المعاملات واستخدام منصات الدفع بدلاً من الحضور الى مقر صندوق الاسكان ، هذا وقد تضمنت خطة الصندوق جدولاً زمنياً لشمول كافة فروعه في المحافظات بمشروع الجباية حتى نهاية عام ٢٠٢١".