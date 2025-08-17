البنك المركزي العراقي يطلق دليل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

شفق نيوز– بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، عن إطلاق دليل الوصول إلى تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الوكالة الدولية للتعاون الألماني (GIZ) ورابطة المصارف الخاصة العراقية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، في كلمة له خلال حفل إطلاق الدليل، إن العراق شهد تعدد الجهات في تقديم القروض، ليأتي البنك المركزي ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للإقراض بوضع دليل يكمل هذه الاستراتيجية، ويتيح لرواد الأعمال تطوير أعمالهم، ويكون وجهة ناضجة وتعريفية لكل القروض، ويوفر فرصة جديدة للوصول الأسهل والإجراءات الأسرع للحصول على التمويل.

ونوه نائب المحافظ إلى أن استراتيجية الإصلاح المصرفي التي تبناها البنك المركزي ستدعم إجراءات الوصول إلى تمويل المشاريع وفق رؤية واضحة، لتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي العراقي.