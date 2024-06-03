البنك المركزي العراقي يصدر آلية جديدة لبيع الدولار للمسافرين

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، آلية جديدة لبيع الدولار للمسافرين.

وذكر المركزي العراقي في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ أنه "سيتم تطبيق آلية جديدة لتسليم الدولار للمواطنين المسافرين حيث سيتم إدخال معلومات الزبون يدويا في المنصة كما معمول به حاليا في مقر المؤسسة المالية المصرف أو الشركة)".

وتابع "ومن ثم يتم إجراء العمليات لهم وبعد إستلام الزبون الوصل الصادر من المنصة يتوجه في يوم سفره الى منافذ تسليم الدولار في المطار حيث يتم التحقق من صحة بياناته في المنفذ ليتم تسليمه مبلغ الدولار المخصص للمسافرين وفق تعليمات هذا البنك".

واشار إلى أنه لأجل تطبيق هذه الآلية بمرونة وضمان حصول المسافرين كافة على المبلغ المقرر للسفر من عملة الدولار يجب الالتزام بما يلي :

1-يجب أن تكون الوثيقة الرئيسية المعرفة للزبون (Primary Document) هي جواز السفر حصراً مع رفع وثيقة جواز السفر الى المنصة من قبل المؤسسة المالية.

2-عند إجراء عملية أخرى غير البيع النقدي وكان الزبون حامل لوثيقة تعريفية غير جواز السفر يجب عدم تعديل سجل الزبون المعرف بجواز السفر وانما تضاف الوثيقة التعريفية كملف في خانة المستندات.

3-في حالة عدم استلام الزبون المبلغ الدولار المخصص في المطار لأي سبب فيجب عليه مراجعة المؤسسة المالية (الشركة المصرف) لاسترجاع مبلغ الدينار العراقي في حين تقوم ذات المؤسسة بإلغاء تلك العملية وفق الآلية المتبعة حاليا.

4-يجب توعية الزبائن لإجراء التحقق من بياناتهم مع وصل التسليم قبل مغادرة فروع المؤسسة

المالية التي أودع لديها المبلغ بالدينار العراقي وخاصة الحقول (الاسم الثلاثي، اسم الام الثنائي، تاريخ الميلاد، رقم جواز السفر، تاريخ نفاذ الجواز كونها ستستخدم للتحقق من صحة بياناتهم في منافذ تسليم مبلغ الدولار في المطار مع اهمية الاحتفاظ بنسخة من الوصل موقعة من قبل الزبون لدى المؤسسة المالية.

5-على المصارف وشركات الصرافة في المدن ادخال بيانات الزبون بصورة دقيقة لان التهاون في دقة التسجيل قد يتسبب في حرمان الزبون من إستلام مبلغ الدولار المخصص للمسافرين في المنافذ المخصصة لهذه العملية في المطار.

6-يجب عدم تجزئة المبلغ المخصص للمسافر الحد الأعلى المسموح له في الشهر التقويمي) على عدة عمليات، حيث سيتم إظهار اخر عملية منفذة للزبون في المطار فقط أثناء إجراء التحقق، كما يجب ان لا تتجاوز الفترة بين إجراء العملية للزبون في المصارف و الشركات

في المدن وسفره مدة اسبوعين كحد أقصى.