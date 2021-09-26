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البنك المركزي العراقي يصدر سندات مالية جديدة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-26T17:01:46+0000
البنك المركزي العراقي يصدر سندات مالية جديدة

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي يوم الاحد، إصدار سندات جديدة بفئتين ماليتين.

وذكر البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استمرارا لدور البنك المركزي العراقي في تطوير السوق المالية المحلية وتعبئة الادخارات، طرح البنك المركزي الإصدارة الأولى من سندات (بناء) من فئتي (500,000) دينار (خمسمئة الف دينار) بفائدة سنوية (6%) لأجل سنتين، و(1,000,000) دينار (مليون دينار) بفائدة سنوية (7%) لأجل أربع سنوات".

وأكد البنك المركزي؛ أن "شراء تلك السندات سيكون عبر المصارف المجازة، التي تستقبل طلبات الشراء من الراغبين بذلك وتسلمهم إيصالاً بمبالغ شراء تلك السندات حيث يصدرها البنك المركزي ويسلمها للمصارف ضمن مدة قصيرة".

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