البنك المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن سعر الدولار

شفق نيوز / أصد البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، توضيحاً بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار، في البورصة المركزية والأسواق المحلية، خلال الأيام الماضية.

وأكد المركزي العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، استمراره بـ"تلبية الطلبات المشروعة على الدولار الأمريكي من المنافذ الرسمية والمرخصة من قبلهِ وبالسعر الرسمي المقرر للمستفيد والبالغ (1320) دينار للدولار".

ودعا البنك، إلى الإبلاغ عن حالة دفع سعر أعلى من السعر الرسمي المقرر أعلاه، ليتحمل حساب المصرف أو شركة الصرافة لدى هذ البنك تعويض المتضرر من فرق السعر، وذلك من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])".

وواصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة، إذ لامست 154 ألف دينار لكل 100 دولار.

وبدأ هذا الارتفاع، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء 19 تموز الجاري، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة جاءت لمنع وصول الدولار إلى إيران.

وعلى إثر ذلك، قرر البنك المركزي العراقي، منع المصارف المعاقبة من التعامل بالدولار، لافتاً إلى أن العقوبات فرضت نتيجة تدقيق حوالات تعود للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا.