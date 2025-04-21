البنك المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن استخدام البطاقات المصرفية في الخارج

شفق نيوز/ أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن استخدام البطاقات المصرفية الخصم أو الائتمان خارج العراق، فيما بيّن بشأن السقف الشهري لأغراض السفر أو العلاج.

وبحسب وثيقة للبنك المركزي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد حدد السقف الشهري الأساسي الموحد لاستخدام البطاقات المصرفية الخصم أو الائتمان خارج العراق هو 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية لكل بطاقة، فيما رفع السقف الشهري للمتقاعدين إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله.

وأشار البنك المركزي إلى أن السقف الشهري لأغراض السفر يرفع إلى 20 ألف دولار أمريكي شاملاً السقف الأساسي، منوهاً إلى أن هذا السقف حصراً على العمليات المنفذة لدى التجار المصنفين برموز MCC الخاصة بالسفر.

كما أوضح البنك المركزي في الوثيقة، أن السقف الشهري لأغراض العلاج يرفع إلى 50 ألف دولار أمريكي شاملاً السقف الأساسي، مبيناً أن هذا السقف يطبق حصراً على العمليات المنفذة لدى التجار المصنفين برموز MCC للخدمات الطبية.