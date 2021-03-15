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البنك المركزي العراقي يصدر تعليمات حول القروض السكنية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-15T10:06:47+0000
البنك المركزي العراقي يصدر تعليمات حول القروض السكنية

شفق نيوز/ اصدر البنك المركزي، يوم الاثنين، تعليمات حول القروض السكنية، مبينا ان مدة التمويل تصل الى 15 سنة.

وقال البنك في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز انه "نظرا الى نجاح مبادرة البنك المركزي بتنشيط القطاع السكني ولغرض تذليل الصعوبات وازاحة العوائق التي تعترض طريق مبادرة  واحد ترليون دينار ولتسهيل الإجراءات للمصارف في عملية منح القروض الخاصة بالقطاع السكني فقد حصلت موافقة البنك على ما يلي : 

1- امكانية منح القروض السكنية للمصارف التي تطلب ذلك شريطة ان يتم تقديم الكشوفات والقوائم باسماء المقترضين بمدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ المنح وبخلافه لا يمنح اي تمويل مستقبلا لحين قيام المصرف بتزويدنا بما هو مطلوب بالكشوفات والقوائم الخاصة بمنح المقترضين مع فرض غرامة بنسبة 1% وفائدة 5% والخاص بالضوابط الموحدة لمبادرة واحد ترليون دينار لتمويل المشاريع اكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

2-تكون مدة التمويل ضمن حد اعلى يصل الى 15 سنة او بحسب رغبة الزبون على الا يقل عن 5 سنوات كحد ادنى.

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن عن اطلاقه في نهاية سنة 2015 مبادرة الواحد ترليون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.

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