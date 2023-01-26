البنك المركزي العراقي يرصد صكوكاً "فارغة" قرب الدوائر الحكومية

شفق نيوز/ شخص البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، وجود "صكوك فارغة" في مكاتب الاستنساخ قرب بعض الدوائر الحكومية، فيما هدد بـ"المعاقبة".

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ظاهرة وجود موظفي بعض المصارف بالقرب من دوائر الجوازات والمرور والضريبة في مكاتب الاستنساخ لإصدار السفاتج ما زالت موجودة، وبعضها تكون تحت يد أصحاب تلك المكاتب موقعة من المخولين على بياض"، مؤكدا ان "هذه الظاهرة تنافي قواعد العمل المنضبط وتسيء الى سمعة المصرف الذي يزاول موظفوه هكذا افعال، وتسيء ايضاً الى سمعة القطاع المصرفي عموماً".

واضاف انه "سيتم ملاحظة مثل هذه الأفعال، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصرف المخالف وحرمان الموظف المعني من العمل في القطاع المصرفي، وفقاً لما تقرره لجنة تحديد العقوبات والغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية".