البنك المركزي العراقي يسجل أكثر من مليار دولار مبيعات العملة خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 286 مليونا و 141 الفا و 172 دولارا، بمعدل يومي بلغ 257 مليونا و 228 الفا و 234 دولارا مرتفعة عما سجلة الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 113 مليونا و 820 الفا و 107 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات الدولار في اليوم الأحد حيث بلغت المبيعات فيها 279 مليونا و390 ألفا و704 دولارات، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 255 مليونا و 233 الفا و 188 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 283 مليونا و91 الفا و172 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 48 مليونا و 50 الف دولار.