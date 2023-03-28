البنك المركزي العراقي يسجل أكبر احتياطي بتاريخه

شفق نيوز/ سجل البنك المركزي العراقي احتياطيا ماليا هو الأكبر بتاريخ البلاد، وفق ما أفاد به المستشار المالي للحكومة اليوم الثلاثاء.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن احتياطي البنك المركزي حالياً هو الأكبر في تاريخ العراق بعد وصوله إلى 115 مليار دولار.

واعتبر صالح أن "الاقتصاد العراقي قوي ويواجه الأزمات بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن"، مشيراً إلى أن "العراق نحو تحسين مناخ المدفوعات الرقمي بالتدريج والامتثال نحو العالم".

وأكد أن "الحزم التي أطلقها البنك المركزي ذكية وتعطي اطمئناناً للمواطن العراقي"، موضحاً "أننا دخلنا مرحلة المدفوعات الرقمية بشكل صحيح في العراق".

وفي 19 كانون الثاني الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي تسجيل نمو كبير في احتياطياته من العملة الأجنبية في العام الماضي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد، في 23 كانون الثاني الماضي، إن "احتياطيات البنك المركزي بلغت أكثر من 99 مليار دولار.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على اعتماد قرار البنك المركزي العراقي برفع قيمة الدينار أمام الدولار إلى 1300 دينار بدلا من 1470 دينارا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيمة العملة المحلية.

وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والتي وصل في بعض الاشهر لأكثر من 100 دولار في ارتفاع ايرادات العراقية المالية والتي انعكست ايجابا في ارتفاع احتياطيات العراق من العملة الصعبة.