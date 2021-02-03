البنك المركزي العراقي يسجل قفزة في مبيعاته من العملة الصعبة

شفق نيوز/ عاودت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاربعاء، للإرتفاع مرة اخرى بنسبة تبلغ 26.47% لتصل الى 86 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 26.47 % لتصل الى 86 مليونا، و162 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 68 مليونا، و281 ألف دولار.

وأضاف أن جميع المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ، فيما لم يتم البيع بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 15 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.