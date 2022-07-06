سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البنك المركزي العراقي يسجل أعلى معدل مبيعات من الدولار خلال 2022

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-06T10:11:43+0000
البنك المركزي العراقي يسجل أعلى معدل مبيعات من الدولار خلال 2022

شفق نيوز/ سجل البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أعلى مبيعات له من الدولار خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى أكثر من 274 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 274 مليونا و161 الفا و227 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، وهي بذلك تعد اعلى كمية من المبالغ قام البنك ببيعها خلال العام الحالي.

واضاف ان هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 218 مليونا و691 الفا و 227 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 55 مليونا و200 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 205 شركات توسط.

related

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي إلى 208 ملايين دولار

Date: 2021-06-08 09:18:30
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي إلى 208 ملايين دولار

إرتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-01-27 08:23:41
إرتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-01 10:28:59
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي لتتخطى حاجز 200 مليون دولار

Date: 2021-11-17 10:51:37
قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي لتتخطى حاجز 200 مليون دولار

مبيعات البنك المركزي العراقي تعاود الهبوط

Date: 2021-01-19 10:09:21
مبيعات البنك المركزي العراقي تعاود الهبوط

انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-19 08:42:32
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

استقرار مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

Date: 2022-02-09 10:50:39
استقرار مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار

Date: 2021-05-04 10:27:07
البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار