البنك المركزي العراقي يسجل أعلى معدل مبيعات من الدولار خلال 2022

شفق نيوز/ سجل البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أعلى مبيعات له من الدولار خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى أكثر من 274 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 274 مليونا و161 الفا و227 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، وهي بذلك تعد اعلى كمية من المبالغ قام البنك ببيعها خلال العام الحالي.

واضاف ان هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 218 مليونا و691 الفا و 227 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 55 مليونا و200 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 205 شركات توسط.