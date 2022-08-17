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البنك المركزي العراقي يسجل أعلى مبيعات له من الدولار خلال العام الحالي 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-17T10:41:12+0000
البنك المركزي العراقي يسجل أعلى مبيعات له من الدولار خلال العام الحالي 

شفق نيوز/ سجل البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أعلى مبيعات له من عملة الدولار الأمريكي في مزاد بيع العملة خلال العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 293 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 293 مليونا و9 الاف و739 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، وهي بذلك تعد اعلى كمية من المبالغ قام البنك ببيعها خلال العام الحالي.

واضاف مراسلنا ان هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 220 مليونا و359 الفا و739 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 72 مليونا و650 الفاً دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 34 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و23 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 301 شركة توسط.

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