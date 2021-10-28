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البنك المركزي العراقي يسجل إرتفاعاً في مبيعاته من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-28T12:05:56+0000
البنك المركزي العراقي يسجل إرتفاعاً في مبيعاته من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من الدولار، لتسجل أكثر من 184 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 3.95% لتصل إلى 184 مليوناً، و601 الف، و540 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 177 مليونا و104 آلاف و384 دولاراً أمريكياً.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 134 مليوناً و431 الفا و540 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 50 مليوناً و170 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 22 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و211 شركة توسط.

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