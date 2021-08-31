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البنك المركزي العراقي يسجل إرتفاعاً في مبيعاته من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-31T11:14:22+0000
البنك المركزي العراقي يسجل إرتفاعاً في مبيعاته من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 238 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 3.48% لتصل إلى 238 مليوناً، و930 الفا، و627 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 230 مليونا، و680 الفا و918 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 177 مليوناً و40 الفا و 627 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 61 مليوناً و890 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 37 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 26 شركة صرافة.

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