البنك المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مبيعاته بالتزامن مع صعود الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ، اليوم الأربعاء، لتسجل أكثر من 217 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 217 مليوناً، و769 ألفاً و315 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 208 ملايين و695 ألفا و857 دولارا.

وذهبت المشتريات البالغة 196 مليوناً و769 ألفاً و315 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 21 مليون دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، اضافة الى مشاركة 13 شركة صرافة .

وسجلت أسعار صرف الدولار الامريكي قفزة جديدة مقابل الدينار العراقي، صباح يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، حاليا 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح اليوم 150000 دينارا عراقيا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار امريكي.