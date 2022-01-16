البنك المركزي العراقي يزيد تخصيصات اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ"تريليون دينار"

شفق نيوز/ أعلن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف يوم الاحد، زيادة مبلغ مبادرة البنك المركزي لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ تريليون دينار ليصبح إجمالي المبلغ المخصص لهذا الهدف تريليوني دينار.

وذكر بيان للبنك المركزي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مخيف بين خلال زيارته عددًا من المشاريع التي تمّ تمويلها عبر المبادرة: أنّ "مبادرات البنك المركزي الإقراضية، أسهمت في دعم قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والتجارة، وأصبحت تشكّل ما يقرب من 30٪ من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وأسهمت بنسبة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار إلى أنّ "هناك بعض القروض التي وفرها المركزي تُمنَح من دون فائدة بل مقابل عمولة إدارية فقط، وأنّ مبادرة الواحد تريليون دينار أسهمت في خلق آلاف فرص العمل، وتمويل ما يقرب من ثلاثة آلاف وحدة سكنية في عموم العراق، وقد تجاوزت نسبة تنفيذها إلى ٩٠٪، مما دعانا لزيادة مبلغها بتريليون دينار إضافي".

وختم محافظ البنك المركزي كلمته بالقول: إنّ أدوات السياسة النقدية أسهمت بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد، وتجاوز الأزمات المالية التي حصلت في البلاد.

يُذكَر أنّ البنك المركزي أطلق مبادرات إقراضية متعددة، منها مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة المشاريع الكبيرة البالغة خمسة تريليونات دينار لتمويل المصارف المختصة، فضلاً عن ثلاثة تريليونات دينار لدعم القطاع العقاري، وأخيرًا مبادرة تمويل الطاقة النظيفة بمبلغ تريليون دينار ليصبح إجمالي المبالغ المخصصة للمبادرات التنموية أكثر من خمسة عشر تريليون دينار عراقي.