البنك المركزي العراقي يدعو شركات الصرافة لمتابعة الاسماء المحظورة

شفق نيوز/ دعا البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء شركات الصرافة إلى متابعة أسماء الأشخاص والشركات المحظورة جراء جرائم غسيل الأموال والإرهاب.

وقال البنك في بيان اليوم إنه "يود التأكيد على ضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية التي نصت على (ضرورة متابعة الشركات للأسماء المحظورة من التعامل التي ترد من الجهات الرسمية المعنية بذلك ).

ودعا البيان شركات الصرافة إلى امتلاك نظاماً إلكترونياً يتضمن الحركات اليومية لنشاطاتها مع ضرورة ربط هذا النظام مع قوائم الحرمان الدولية والمحلية التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي .