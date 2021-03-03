سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البنك المركزي العراقي يجري تعديلات على فائدة وعمولة الترليون الواحد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-03T06:01:50+0000
البنك المركزي العراقي يجري تعديلات على فائدة وعمولة الترليون الواحد

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء عن إجراء تعديلات على فائدة وعمولة الواحد ترليون دينار الخاصة بالمشاريع .

وقال البنك في بيان له تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه انه " قرر تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة بضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الـ (1) تريليون دينار"، مشيرا الى انه "يحرص على مراعاة الظروف الاستثنائية الحالية  التي تتعلق بالجانب المالي والاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا".

واضاف انه "تقرر تخفيض فائدة البنك المركزي العراقي للمشاريع الكبيرة لتكون (1%) بدلا عن (2%)، اضافة الى تخفيض الفائدة للمصارف على القروض السكنية لتكون (2%) بدلا عن (4%)".

واشار الى انه "تقرر ايضا  تعديل عمولة البنك المركزي (للقروض السكنية) لتكون (5 بالألف) بدلا عن (7 بالألف) ، مبينا ان جميع الفوائد للمصارف والشركات الضامنة ستكون"متناقصة".

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن عن اطلاقه في نهاية سنة 2015 مبادرة الواحد ترليون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.

related

تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-02-18 08:20:25
تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

البنك المركزي العراقي يسجل قفزة في مبيعاته من العملة الصعبة

Date: 2021-02-03 08:55:38
البنك المركزي العراقي يسجل قفزة في مبيعاته من العملة الصعبة

إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-01-14 08:07:58
إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

المالية تفجّر مفاجأة: خفض قيمة الدينار رسمياً بدءاً من الأحد

Date: 2020-12-18 16:41:43
المالية تفجّر مفاجأة: خفض قيمة الدينار رسمياً بدءاً من الأحد

قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

Date: 2021-02-16 07:55:40
قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

العراق يؤجل استيفاء الاقساط المستحقة على المصارف الحكومية والخاصة

Date: 2020-07-27 11:21:20
العراق يؤجل استيفاء الاقساط المستحقة على المصارف الحكومية والخاصة

مصرف الرافدين يعلن اطلاق القروض بانواعها كافة

Date: 2021-01-20 06:12:18
مصرف الرافدين يعلن اطلاق القروض بانواعها كافة

قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

Date: 2021-02-11 08:57:38
قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة