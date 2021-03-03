البنك المركزي العراقي يجري تعديلات على فائدة وعمولة الترليون الواحد

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء عن إجراء تعديلات على فائدة وعمولة الواحد ترليون دينار الخاصة بالمشاريع .

وقال البنك في بيان له تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه انه " قرر تخفيض جميع الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة بضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الـ (1) تريليون دينار"، مشيرا الى انه "يحرص على مراعاة الظروف الاستثنائية الحالية التي تتعلق بالجانب المالي والاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا".

واضاف انه "تقرر تخفيض فائدة البنك المركزي العراقي للمشاريع الكبيرة لتكون (1%) بدلا عن (2%)، اضافة الى تخفيض الفائدة للمصارف على القروض السكنية لتكون (2%) بدلا عن (4%)".

واشار الى انه "تقرر ايضا تعديل عمولة البنك المركزي (للقروض السكنية) لتكون (5 بالألف) بدلا عن (7 بالألف) ، مبينا ان جميع الفوائد للمصارف والشركات الضامنة ستكون"متناقصة".

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن عن اطلاقه في نهاية سنة 2015 مبادرة الواحد ترليون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.