البنك المركزي العراقي يخصم حوالات الخزينة لتمويل وزارة المالية

شفق نيوز/ أعلن محافظ البنك المركزي العراقي يوم الأربعاء عن خصم حوالات خزينة الدولة في العامين 2020 - 2021 لتمويل وزارة المالية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف في معرض الخدمات المالية والمصرفية المنعقد في بغداد هذا اليوم الاربعاء الى جانب معالي وزير المالية وعدد من ممثلي القطاع المصرفي والمالي

وأكد خلال كلمة القاها "ان البنك المركزي له دور مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة خاصة بعد التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها العراق"

ولفت الى ان هذا البنك ومن اجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل البطالة أطلق مبادرة بمبلغ تزيد عن 5 تريليون دينار الى جانب المبادرة السابقة التي اطلقت في العام 2015 ، فضلا عن قيام البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة 2020 و2021 للتمويل اللازم لوزارة المالية على الرغم من زيادة الدين والاثر السلبي، ولكن الضرورة التاريخية تتطلب ذلك.

واكد المحافظ ان البنك المركزي يعمل مع وزارة المالية على اصلاح المصارف الحكومية، وتعزيز الشمول المالي وتطوير البنى التحتية للخدمات التقنية والامن السيبراني.

وختم المحافظ ان البنك المركزي يدعم انشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة تسهم فيها مؤسسات الدولة وعائدات النفط مبينا ان وجود هذا الصندوق يخفف من حجم المخاطر المحتملة في ظل تقلبات أسعار النفط ويسهم في بناء مستقبل امن للأجيال القادمة