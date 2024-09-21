البنك المركزي العراقي يحقق مبيعات تتجاوز مليار دولار في أسبوع

شفق نيوز/ سجل البنك المركزي العراقي مبيعات إجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي المبيعات أكثر من مليار دولار.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد باع البنك المركزي خلال أربعة أيام من المزاد مليارا و7 ملايين و478 ألفا و429 دولارا، بمعدل يومي بلغ 251 مليون و869 ألف دولار، وهو انخفاض عن الأسبوع السابق الذي سجل ملياراً و283 مليوناً و226 ألف دولار.

وشهد يوم الأربعاء أعلى مبيعات حيث بلغت 255 مليوناً و689 ألفاً و107 دولارات، بينما كانت أقل المبيعات يوم الثلاثاء، حيث بلغت 249 مليوناً و194 ألفاً و89 دولاراً.

كما أشار مراسلنا إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 949 مليوناً و28 ألفاً و429 دولاراً، بزيادة قدرها 94% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 58 مليوناً و450 ألف دولار.