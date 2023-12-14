البنك المركزي العراقي يتفق مع أمريكا على تلبية طلباته من شحنات النقد للعام 2024

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، اتفاقه مع وفد أمريكي على تلبية احتياجات البنك من شحنات النقد لعملة الدولار للعام المقبل.

وذكر البنك في بيان اليوم، أن وفداً منه أنهى اجتماعاته مع وفد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الامريكية في دبي.

وأضاف أن الاجتماعات أثمرت عن جملة من الاتفاقات تتعلق بدعم سياسات البنك المركزي العراقي في توجهه لدعم المصارف العراقية في تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف,

وأوضح البيان أن هذا ينسجم مع ما أعلنه البنك المركزي العراقي سابقاً في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الالكترونية وصولاً لإنهاء العمل بها خلال العام المقبل واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لأغراض الرقابة والتدقيق والتحليل.

ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قوله، إن المركزي مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات الدولية.

ووفقا للبيان، فإنه تم الاتفاق والموافقة من قبل الجهات اعلاه على تلبية طلبات البنك المركزي العراقي من شحنات النقد لعام 2024.

وشهدت الاجتماعات عددا من التفاهمات التي تصب باتجاه بناء قدرات المصارف العراقية وتعزيز امتثالها للمعايير الدولية، بحسب بيان البنك المركزي العراقي.