العراق يتعاقد مع شركة تدقيق دولية لمراجعة أوضاع المصارف المحظورة التعامل بالدولار

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت، أن وفده برئاسة المحافظ علي العلاق الذي يزور نيويورك حاليا ابرم عقدا مع شركة (Oliver Wyman) لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المصارف العراقية، ولاسيما المصارف الممنوعة من التعامل بعملة الدولار الأمريكي.

وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي العراقي أن الشركة ستعمل على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي، بالإضافة إلى تحسين مستوى إجراءات المصارف بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف البيان أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل عملية إقامة العلاقات المصرفية المباشرة، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من المصارف بما يخدم الاقتصاد العراقي حيث من المقرر أن تبدأ الشركة أعمالها خلال الفترة القليلة القادمة.