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وثيقة.. البنك المركزي العراقي يتخذ خطوة قد تساهم بانخفاض سعر الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-10T10:31:06+0000
وثيقة.. البنك المركزي العراقي يتخذ خطوة قد تساهم بانخفاض سعر الدولار

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، عن زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الاجنبية للمصارف وشركات الصرافة وحسب الفئات المصنفة.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه قرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الاجنبية الى المصارف وشركات الصرافة وتلبيتها بالكامل، مبينا ان الغرض من ذلك هو تلبية الطلبات من العملة الاجنبية وتحقيق اهداف السياسة النقدية.

واضاف ان حصة المصرف ستكون 300 الف دولار اسبوعيا وشركة الصرافة فئة A ستكون 2 مليون و200 الف دولار اسبوعيا، وفئة B 750 الف دولار اسبوعيا والشركات من فئة C 70 الف دولار شهريا .

وطالب البنك من المصارف وشركات الصرافة تقديم طلباتها ابتداء من الأحد الموافق 13 حزيران 2021".

وبهذا الخصوص، توقع مصرفيون حدوث انخفاض بأسعار الدولار بعد توجه البنك بزيادة مبيعاته الى المصارف وأصحاب الشركات الصرافة.

وخلال الأيام المنصرمة تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عتبة 150 الفاً.

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