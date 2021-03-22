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البنك المركزي العراقي يبيع 94 مليون دولار في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-22T09:43:59+0000
البنك المركزي العراقي يبيع 94 مليون دولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاثنين، ارتفاعا بنسبة بلغت 39 بالمئة لتصل الى 94 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 39.17 بالمئة لتصل الى 94 مليوناً و794 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 68 مليوناً و 117 ألف و600 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 94 مليوناً و 794 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بشراء الدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 14 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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