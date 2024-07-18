البنك المركزي العراقي يبيع 276 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الخميس، أكثر من 276 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 276 مليوناً و 669 ألفاً و 620 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 266 مليونا، و 319 ألفا، و 520 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 10 ملايين، و 350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 16 شركة.