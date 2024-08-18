البنك المركزي العراقي يبيع 274 مليون دولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأحد، أكثر من 274 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 274 مليوناً و 590 ألفاً و725 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 256 مليوناً و 990 ألفاً و 725 دولاراً، مرتفعة بنسبة 93% عن المبيعات النقدية البالغة 17 مليوناً و 600 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا ، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 14 شركة.