البنك المركزي العراقي يبيع 273 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، أكثر من 273 مليون دولار في مزاد بيع العملة اليوم الاحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 273 مليوناً و 244 ألفاً و 330 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم مبيعات الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 250 مليوناً و 274 ألفاً و 330 دولاراً، مرتفعة بنسبة 91% عن المبيعات النقدية البالغة 22 مليوناً و970 ألف دولار.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي ثلاثة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 40 شركة.