البنك المركزي العراقي يبيع 265 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة، اليوم الاثنين، أكثر من 265 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم مبلغًا قدره 265 مليوناً و603 آلاف و629 دولاراً، وذلك بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار نقداً.

وأوضح المراسل أن غالبية مبيعات الدولار كانت لتعزيز الأرصدة في الخارج، حيث بلغت 253 مليوناً و353 ألفاً و629 دولاراً، مما يمثل زيادة بنسبة 95% مقارنةً بالمبيعات النقدية التي بلغت 12 مليوناً و250 ألف دولار.

وأضاف أن المصارف التي اشترت الدولار نقداً كانت مصرفاً واحداً، بينما قامت 16 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج. وشارك في المزاد 12 شركة صرافة.