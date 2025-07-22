البنك المركزي العراقي يبيع نحو 21 مليار دولار في الربع الأول من 2025

شفق نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، أنه اشترى من وزارة المالية الاتحادية أكثر من 16.5 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025.

وقال البنك في إحصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي اشترى من وزارة المالية العملة الاجنبية خلال الربع الأول من الحالي بمقدار 16.593 مليار دولار، فيما قام البنك ببيع ما مقداره في نفس الفترة 20.980 مليار دولار عبر مزاده".

واشار الى ان "البنك كان قد اشترى خلال العام الماضي 2024 من العملة الاجنبية من وزارة المالية مبلغ 68.654 مليار دولار، وقام ببيع ما مقداره 77.652 مليار دولار عبر المزاد الذي يجريه يوميا".