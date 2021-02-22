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البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 81 مليون دولار في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-22T08:52:46+0000
البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 81 مليون دولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاثنين، بنسبة بلغت 100 في المئة لتصل الى 81 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 100.86 في المئة لتصل الى 81 مليوناً 698 الف دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 40 مليوناً و 675 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 81 مليون 698 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقوم المصارف باي شراء للدولار بشكل نقدي .

وأشار مراسلنا، إلى أن 18 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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