البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 29 مليون دولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاحد، بنسبة 52% لتصل الى أكثر من 29 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 52.63% لتصل الى29 مليوناً و452 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 19 مليوناً و621 ألف دولار.

وأضاف أن جميع المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم يتم الشراء بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 8 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.