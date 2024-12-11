البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 288 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي عن بيع أكثر من 288 مليون دولار في مزاده لبيع العملة اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن البنك باع اليوم مبلغ 288 مليوناً و505 آلاف و 974 دولاراً، بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار تم توجيهها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت قيمة هذه المبيعات 274 مليوناً و605 آلاف و974 دولاراً، ما يعادل 95% من المبيعات الإجمالية، في حين بلغت مبيعات الدولار النقدي 13 مليوناً و900 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين فقط، بينما قامت 14 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، كما شاركت 14 شركة صرافة في المزاد.