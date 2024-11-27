البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 278 مليون دولار في مزاد الأربعاء

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأربعاء، أكثر من 278 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 278 مليوناً و596 ألفاً و748 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 270 مليوناً و 446 الفا و 748 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة 8 ملايين و 150 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرف واحد، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 13 شركة